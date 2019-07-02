Спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

У вівторок, 2 липня, з півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе в північні області України, місцями на Захід, Центр, а ввечері і в Харківську область короткочасні дощі і грози і розбавить прохолодою спеку, яка, згідно з прогнозами Укргідрометцентру місцями сягне +37.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами синоптика, на решті території буде сухо і сонячно.

У Києві у вівторок атмосферний фронт нажене хмари і принесе локальні короткочасні дощі та грози.

"Столична спека у вівторок ослабне до + 26 + 28 градусів. У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів", - написала Діденко.

За словами синоптика, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна.

"Тільки на півдні і південному сході України високі градуси будуть осідати красивим загаром на шиї трудівників і всій фігурі тимчасових нероб-курортників", - попередила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Нагадаємо, сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня.

Раніше в ДСНС повідомили, що через спеку в повітрі Києва накопичився діоксид азоту і формальдегід. Крім того, від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, у вівторок в Україну прийде спека до +37 і грози зі шквалами.