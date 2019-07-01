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01 липня 2019, понеділок, 14:43 12
Життя 2019-07-01T15:00:01+03:00
Українські Новини
У вівторок в Україну прийде спека до +37 і грози зі шквалами

У вівторок в Україну прийде спека до +37 і грози зі шквалами

Після жаркого понеділка, 2 липня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вночі місцями, вранці та вдень грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі +20...+22 градуси, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, у Рівненській, Волинській, Львівській областях помірний, місцями значний дощ, вдень короткочасний дощ, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях помірний, місцями значний дощ, грози, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Закарпатській області +27...+32 градуси.

В Карпатах помірний, місцями значний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині вночі помірний, місцями значний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці вночі помірний, місцями значний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями значний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +15...+22 градуси, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +30...+37 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +27...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-25 м/с. Температура вночі +15...+22 градуси, вдень +30...+35 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +17...+23 градуси, вдень +31...+37 градусів, в Одеській області +34...+39 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +19..+21 градус, вдень +27...+29 градусів.1 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що через спеку в повітрі Києва накопичився діоксид азоту і формальдегід. Крім того, від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб.

Тим часом, сильна спека охопить Україну і піде на південь: синоптик розповіла про погоду на початку тижня.

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