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01 липня 2019, понеділок, 18:20 83 Доповнено
Політика 2019-07-01T22:24:09+03:00
Українські Новини
ДБР підтвердило обшуки на "Прямому", про які заявив Портнов

ДБР підтвердило обшуки на "Прямому", про які заявив Портнов

Андрій Портнов. Фото: aportnov
Андрій Портнов. Фото: aportnov

На телеканалі "Прямий", який належить колишньому Президенту Петру Порошенку, проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.

Про це повідомив юрист і колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов на своїй сторінці в соцмережі Facebook, частково інформацію підтвердили в ДБР.

"Друзі, хороші новини з телеканалу Порошенка "Прямий". Там зараз проходить санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію. Не перемикайтеся", - повідомив Портнов.

Документ: Андрій ПортновДокумент: Андрій Портнов

(новина доповнена інформацією джерела)

Як повідомило Українським Новинам джерело в Державному бюро розслідувань, ДБР проводить обшуки на телеканалі "Прямий".

"Так, такі обшуки проводяться", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, слідчі дії санкціоновані судом.

Співрозмовник не уточнив, у рамках якого кримінального провадження проводяться обшуки.

(Новина доповнена подробицями)

Водночас, ДБР в своєму Facebook близько 17:30 повідомило, що слідчі дії дійсно проводяться.

"Держбюро розслідувань сьогодні проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Їх конкретизація неможлива, враховуючи таємницю досудового розслідування", - написало ДБР.

Зазначається, що всі слідчі дії проводяться відповідно до Закону.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР допитало Портнова про узурпацію влади Порошенком і фальсифікації Парубія при формуванні коаліції.

ДБР у рамках кримінальних проваджень за заявами юриста Андрія Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка і власника телевізійного каналу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Щодо Порошенка ДБР розслідує 5 кримінальних проваджень за заявою Портнова, який у свою чергу подав у ДБР заяву на самого Портнова. Однак ДБР відхилило зустрічну заяву Порошенка, про що його повідомило.

Порошенка звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживанні службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

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