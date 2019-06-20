Порошенко подал встречное заявление против Портнова, которое было отклонено ГБР

Петр Порошенко, относительно которого ГБР расследует уже пять уголовных производств по заявлением юриста Андрея Портнова, в свою очередь подал в ГБР заявление на самого Портнова.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"Бывший президент написал в ГБР заявление с просьбой начать расследование. Якобы, Портнов в своих заявлениях выдвинул против него заведомо ложные обвинения. Детективы ГБР 5 дней рассматривали изложенные Порошенко аргументы, после чего производство было закрыто", - сообщил собеседник агентства.

Также он сообщил, что о закрытии производства по его заявлению уже уведомлен сам Петр Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках уголовных производств по заявлениям юриста Андрея Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телевизионного канала "Прямой" Владимира Макеенко.

Ранее юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже 4-е заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть.

Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.