Порошенко подал встречное заявление против Портнова, которое было отклонено ГБР

Петр Порошенко, относительно которого ГБР расследует уже пять уголовных производств по заявлением юриста Андрея Портнова, в свою очередь подал в ГБР заявление на самого Портнова.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.\r\n"Бывший президент написал в ГБР заявление с просьбой начать расследование. Якобы, Портнов в своих заявлениях выдвинул против него заведомо ложные обвинения. Детективы ГБР 5 дней рассматривали изложенные Порошенко аргументы, после чего производство было закрыто", - сообщил собеседник агентства.\r\nТакже он сообщил, что о закрытии производства по его заявлению уже уведомлен сам Петр Порошенко.\r\nКак сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках уголовных производств по заявлениям юриста Андрея Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телевизионного канала "Прямой" Владимира Макеенко.\r\nРанее юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже 4-е заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть.\r\nПорошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.