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21 июня 2019, пятница, 15:30 310
Судебная власть 2019-06-21T15:30:20+03:00
Українські Новини
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции

ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции

Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Государственное бюро расседований (ГБР) в очередной раз допросило юриста, бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Украины Андрея Портнова по его заявлению о преступлении в отношении бывшего Президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия об узурпации ими власти и фальсификации документов о формировании коалиции и правительства.

Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Привет, уважаемые друзья. Информирую, что сегодня (21 июня) побывал в Государственном бюро расследований на очередном допросе по заявлению о преступлении в отношении Порошенко и Парубия об узурпации власти и фальсификации документов о формировании коалиции и правительства.

В течении нескольких следующих недель проведу международные встречи с адвокатами и детективами по офшорным компаниям Порошенко на Кипре и в Панаме. По результатам планирую серию лекций, как нужно преследовать бывшего Президента. Не переключайтесь", - написал он.

Уточним, Петр Порошенко, относительно которого ГБР расследует уже 5 уголовных производств по заявлением Портнова, в свою очередь подал в ГБР заявление на самого Портнова. Однако ГБР отклонило встречное заявление Порошенко, о чем ео уведомило.

Как сообщали Українські Новини, ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям юриста Андрея Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телевизионного канала "Прямой" Владимира Макеенко.

Ранее юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже 4-е заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть.

Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.

Больше новостей о: Допрос Андрей Парубий Андрей Портнов Государственное бюро расследований ГБР Петр Порошенко

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