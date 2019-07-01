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  • Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком
01 липня 2019, понеділок, 13:26 42
Події 2019-07-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком

Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики обстріляли автомобіль одного з підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного (Донецька область), внаслідок чого один військовослужбовець загинув, а  двоє отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Близько 10:50 під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне російськими окупантами був цинічно і підло обстріляний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті прямого влучення протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення. Зокрема, один із поранених - військовий медик у критичному стані", - сказано в ньому.

Командування ООС підкреслює, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляли Українські Новини, ОБСЄ отримало повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганської.

Раніше на фронті був поранений український військовий під обстрілом бойовиків.

Тим часом бойовики намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту.

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