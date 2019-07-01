Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком

Бойовики обстріляли автомобіль одного з підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного (Донецька область), внаслідок чого один військовослужбовець загинув, а двоє отримали поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"Близько 10:50 під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого в районі населеного пункту Водяне російськими окупантами був цинічно і підло обстріляний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил. В результаті прямого влучення протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення. Зокрема, один із поранених - військовий медик у критичному стані", - сказано в ньому.\r\nКомандування ООС підкреслює, що обстріл санітарних автомобілів є порушенням міжнародного законодавства і норм міжнародного гуманітарного права.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ОБСЄ отримало повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганської.\r\nРаніше на фронті був поранений український військовий під обстрілом бойовиків.\r\nТим часом бойовики намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту.