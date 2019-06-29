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29 июня 2019, суббота, 20:49 188
Силовые структуры 2019-06-29T20:50:38+03:00
Українські Новини
На фронте ранен украинский военный под обстрелами боевиков

На фронте ранен украинский военный под обстрелами боевиков

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

После того, как ситуация на фронте обострилась, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 29 июня, один военный ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно: вблизи населенного пункта Гранитное, по направлению Новая Марьевка - из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Опытного по направлению Веселого - из гранатометов различных систем.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм; на окраине Железного - из противотанковых управляемых ракет; четыре раза рядом с Новолуганским - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Указывается, что трижды был обстрелян район населенного пункта Майорское - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

В ООС сообщают, что на обстрелы со стороны боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта.

Накануне потери были у ВСУ и боевиков.

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