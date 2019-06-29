На фронте ранен украинский военный под обстрелами боевиков

После того, как ситуация на фронте обострилась, боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 29 июня, один военный ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно: вблизи населенного пункта Гранитное, по направлению Новая Марьевка - из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Опытного по направлению Веселого - из гранатометов различных систем.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм; на окраине Железного - из противотанковых управляемых ракет; четыре раза рядом с Новолуганским - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Указывается, что трижды был обстрелян район населенного пункта Майорское - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

В ООС сообщают, что на обстрелы со стороны боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта.

Накануне потери были у ВСУ и боевиков.