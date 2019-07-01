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01 липня 2019, понеділок, 13:26 333
Транспорт 2019-07-01T16:35:18+03:00
Українські Новини
Українські туристи застрягли в Анталії: SkyUp переніс рейс майже на добу

Українські туристи застрягли в Анталії: SkyUp переніс рейс майже на добу

Туристи застрягли в Анталії.
Туристи застрягли в Анталії.

У понеділок, 1 липня авіаперевізник SkyUp без пояснення причин переніс рейс Анталія-Київ pq 4414 спочатку на 2 години (з 6:20 на 8:35), потім на 3,5 години. Станом на 1 липня рейс затримується на 18 годин (на 00:05 2 липня). 180 туристів з Києва опинилися без їжі, води та власних речей заблокованими в аеропорту Анталії.

Туристи застрягли в Анталії. Туристи застрягли в Анталії.

Представник авіакомпанії SkyUp протягом 6 годин не з'являється для пояснень.

Туристи застрягли в Анталії. Туристи застрягли в Анталії.

Кияни, які опинилися заручниками недобросовісного оператора, за інформацією, отриманою УН від одного з пасажирів рейсу pq 4414, планують найближчим часом заблокувати виходи з аеропорту Анталії.

Посольство України в Туреччині поки ніяк не відреагувало на інцидент.

(Новина доповнена коментарем прес-служби SkyUp)

Пізніше прес-служба SkyUp пояснила, що рейс не вилетів вчасно через безпеку.

Також, зі слів представника компанії, туристам надали воду і харчування з 9:00 до 10:00, коли туроператор отримав інформацію про затримку рейсу від авіаперевізника.

Також повідомляється, що туристів сповістили про подальшу затримку рейсу, як тільки про це стало відомо о 10:40. Для пасажирів було організовано трансфер до готелів і поселення на час затримки. Вони отримали 50 номерів в готелі Nazar Beach Hotel і 25 номерів в Orange Park Hotel.

Як повідомляли Українські Новини, трьом українським туроператорам анулювали ліцензії.

Раніше Кабінет Міністрів зобов'язав туроператорів повідомляти про затримки рейсів більш як 4 години.

Тим часом, авіакомпанії будуть штрафувати за погане обслуговування пасажирів у разі затримки і скасування рейсу.

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