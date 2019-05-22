Туроператоров обязали сообщать о задержках рейсов более 4 часов

Кабинет Министров обязал туристических операторов за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки более чем на 4 часа размещать информацию об этом на своем сайте.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, оператор также будет обязан проинформировать о задержке по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.\r\nКроме того, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами - это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения.\r\nТаким образом, в случае осуществления возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.\r\nТакже теперь туроператоры на своем сайте должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают, - наименование физ- или юрлица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание с указанием страны временного пребывания.\r\nВ свою очередь Кабмин обязал субъектов туроператорской деятельности обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.\r\nНесоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.\r\nСоответствующие изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности были приняты в ходе заседания Кабмина 22 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в сентябре Кабмин разрешил Минэкономики проводить плановые проверки туроператоров в 2018 году.\r\nВ июле премьер-министр Владимир Гройсман выступал за усиление ответственности туроператоров при невыполнении ими своих обязательств.\r\nРанее Мининфраструктуры планировало ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет, однако передумало из-за просьб авиакомпаний.\r\nЭто связано с тем, что прошлым летом в Тунисе около 300 туристов не могли вылететь в Украину, а около 800 украинских туристов "застряли" в Тунисе.