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22 мая 2019, среда, 13:41 461
Экономика 2019-05-23T11:45:08+03:00
Українські Новини
Туроператоров обязали сообщать о задержках рейсов более 4 часов

Туроператоров обязали сообщать о задержках рейсов более 4 часов

Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com
Туризм. Фото:tyrizmfenomen.blogspot.com

Кабинет Министров обязал туристических операторов за 8 и за 2 часа до запланированного отправления рейса проверять информацию о времени его отправления и в случае задержки более чем на 4 часа размещать информацию об этом на своем сайте.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

Согласно ему, оператор также будет обязан проинформировать о задержке по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.

Кроме того, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами - это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения.

Таким образом, в случае осуществления возмещения туристам туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Также теперь туроператоры на своем сайте должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают, - наименование физ- или юрлица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание с указанием страны временного пребывания.

В свою очередь Кабмин обязал субъектов туроператорской деятельности обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха.

Несоблюдение любого из этих требований может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.

Соответствующие изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности были приняты в ходе заседания Кабмина 22 мая.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре Кабмин разрешил Минэкономики проводить плановые проверки туроператоров в 2018 году.

В июле премьер-министр Владимир Гройсман выступал за усиление ответственности туроператоров при невыполнении ими своих обязательств.

Ранее Мининфраструктуры планировало ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет, однако передумало из-за просьб авиакомпаний.

Это связано с тем, что прошлым летом в Тунисе около 300 туристов не могли вылететь в Украину, а около 800 украинских туристов "застряли" в Тунисе.

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