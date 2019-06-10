Трем украинским туроператорам аннулировали лицензии

Министерство экономического развития и торговли заявило, что аннулировало лицензии туристическим операторам ООО "Сеть агентств "Гарячі тури" (Харьков), частное предприятие "Лаки-тур" (Киев) и ЧП "Дионис-Прага-Украина" (Киев).

Об этом написал заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Трое туроператоров остались без своих лицензий из-за игнорирования, утвержденных правительством, условий", - написал он.

По словам Титарчука, департамент туризма и курортов Минэкономики провел 13 проверок, 3 из которых внеплановые.

Кроме указанных компаний, еще 7 операторов получили распоряжение об устранении нарушений.

Отмечается, что нарушения в основном касаются отсутствия у руководителей филиалов необходимого стажа в сфере туризма, не предоставлены статистические отчеты, отсутствуют обновленные данные (гарантии банка, закрытие филиалов, новые договоры страхования) в органе лицензирования.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров обязал туроператоров сообщать о задержках рейсов более 4 часов.

В сентябре Кабмин разрешил Минэкономики проводить плановые проверки туроператоров в 2018 году.

Ранее Мининфраструктуры планировало ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет, однако передумало из-за просьб авиакомпаний.

Это связано с тем, что прошлым летом в Тунисе около 300 туристов не могли вылететь в Украину, а около 800 украинских туристов "застряли" в Тунисе.