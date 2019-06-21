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21 июня 2019, пятница, 10:30 47
Общество 2019-06-21T13:30:04+03:00
Українські Новини
Авиакомпании будут штрафовать за плохое обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса

Авиакомпании будут штрафовать за плохое обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса

Государственная авиационная служба намерена штрафовать авиакомпании за ненадлежащее обслуживание пассажиров в случае задержки и отмены рейса.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в ходе заседания авиационного комитета, передают Українськi Новини.

"Если авиакомпания не выполняет таких требований, у нас (Мининфраструктуры) есть механизмы привлечения к ответственности, в том числе применение штрафов, которые накладывает Госавиаслужба", - сказал он.

Также Лавренюк подчеркнул, что в договоре между туроператором и авиаперевозчиком должны быть четко определены объемы перевозок по каждому маршруту и расписание выполнения этих полетов.

Он напомнил, что на данный момент в действующем законодательстве не предусмотрена ответственность за задержку рейсов, но предусмотрена компенсация пассажиру за время ожидания или отмену рейса.

Кроме того, Госавиаслужба добавила требование к авиакомпаниям о наличии круглосуточной справки в случае выполнения рейсов в ночное время суток.

В свою очередь временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук отметил, что в высокий сезон Госавиаслужба мобилизует весь инспекторский состав для осуществления более усиленных проверок технического состояния самолетов.

Отмечается, что за последние полгода украинскими авиакомпаниями было выполнено вовремя около 82% рейсов, а рынок авиационных чартерных перевозок составляет около 25%.

Как сообщали Українськi Новини, трем украинским туроператорам аннулировали лицензии.

Ранее Кабинет Министров обязал туроператоров сообщать о задержках рейсов более 4 часов.

В сентябре Кабмин разрешил Минэкономики проводить плановые проверки туроператоров в 2018 году.

Ранее Мининфраструктуры планировало ограничить срок использования самолетов в Украине до 20 лет, однако передумало из-за просьб авиакомпаний.

Это связано с тем, что прошлым летом в Тунисе около 300 туристов не могли вылететь в Украину, а около 800 украинских туристов "застряли" в Тунисе.

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