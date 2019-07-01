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01 липня 2019, понеділок, 10:29 67
Вибори 2019-07-01T12:00:03+03:00
Українські Новини
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан

20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан

Андрій Богдан. Фото:
Андрій Богдан. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач

Голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що 20% народних депутатів від "Слуги народу" "не виправдають надії партії" і будуть брати хабарі, а 60-70% - виявляться "нормальними ідеологічними людьми".

Про це Богдан повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Потрібно зняти рожеві окуляри і зрозуміти, що ми знаходимося на війні, тому беремо тих людей, яких знаходимо. Припустимо, буде 200 народних депутатів від "Слуги народу". Я розумію, що якась частина з них не виправдає наші надії. Це нові люди, вони нізвідки, вони реально приходили через Facebook, через соціальні ліфти. Їх давали регіональні штаби, їх радили експерти, ми брали людей з офісу BRDO, це різні люди. І 20% з них будуть погані, їх куплять, вони будуть брати хабарі, потім ще 20%. Але з них 60-70% будуть нормальні ідеологічні люди", - сказав Богдан.

Він додав, що якби партія брала колишніх народних депутатів, то вони вже були б інфіковані на 100%.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського вимагають здатися в НАБУ СБУшникам, які систематично брали хабарі із поставок вугілля з РФ. Також Зеленський пообіцяв прирівняти корупцію до тяжких злочинів і скасувати вихід з-під варти під заставу.

Тим часом "Слуга народу" зобов'язала своїх кандидатів ходити в Раду, голосувати як скажуть і скласти мандат за порушення.

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