Перед запуском ринку електроенергетики вугільні електростанції підняли тарифи на 50%, - Герус

Напередодні запуску ринку електроенергетики, який відбувся 1 липня, вугільні електростанції підняли тарифи на 50%.

Про це представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус написав у себе на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Перші результати "реформи" видно вже зараз: на аукціонах за двосторонніми контрактами вугільні електростанції підняли свою ціну е/е майже на 50%: у червні їх тариф був 1,44 грн, а тепер майже 2,3 грн", - написав Герус.

На його думку, це абсолютно неадекватний результат, коли світові ціни газу і вугілля падають в ціні, а вугільна електроенергія злітає в ціні на 50%.

"Якщо зростуть тарифи для вашого сусіднього молокозаводу, кафе і перукарні, як думаєте, це зачепить вас чи вірите, що на населення ніяк не вплине?", - вважає Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Тим часом експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.

Також Герус завив, що "Роттердам+" закінчився.