підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
01 липня 2019, понеділок, 10:00 11
Економіка 2019-07-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
Перед запуском ринку електроенергетики вугільні електростанції підняли тарифи на 50%, - Герус

Перед запуском ринку електроенергетики вугільні електростанції підняли тарифи на 50%, - Герус

Напередодні запуску ринку електроенергетики, який відбувся 1 липня, вугільні електростанції підняли тарифи на 50%.

Про це представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус написав у себе на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Перші результати "реформи" видно вже зараз: на аукціонах за двосторонніми контрактами вугільні електростанції підняли свою ціну е/е майже на 50%: у червні їх тариф був 1,44 грн, а тепер майже 2,3 грн", - написав Герус.

На його думку, це абсолютно неадекватний результат, коли світові ціни газу і вугілля падають в ціні, а вугільна електроенергія злітає в ціні на 50%.

"Якщо зростуть тарифи для вашого сусіднього молокозаводу, кафе і перукарні, як думаєте, це зачепить вас чи вірите, що на населення ніяк не вплине?", - вважає Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Тим часом експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.

Також Герус завив, що "Роттердам+" закінчився.

Більше новин про: Андрій Герус Ринок електроенергії ціни на електроенергію

Архів
Новини
Могильов обіцяє повернути справедливі пенсії силовикам 12:00
ЦВК замовила на 1,4 млн більше бюлетенів для виборів Ради, ніж для виборів Президента 11:42
З 1 липня в Україні подорожчала біометрика: нові розцінки 11:21
Богдан підтримує введення російської мови як регіональної на Донбасі 11:19
Залишок коштів у держскарбниці скоротився більш ніж в 2 рази 11:10
більше новин
Пішла з життя одеська народна артистка Дембська, яка грала в театрі 70 років 15:41
Прожитковий мінімум та соцвиплати виростуть з липня: на скільки і для кого 23:52
Меркель розповіла про стан свого здоров'я 16:07
ЦВК зареєструвала 66 однофамільців кандидатів у 43 округах. За одного платять 20 тисяч доларів 13:29
Спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня 06:00 Карта
більше новин
Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році 12:15 Документ
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі 22:53
Найвеличезнішу в історії України партію цигарок на 70 млн гривень вилучили на Закарпатті 23:14
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok