"Роттердам+" закончился, - Герус

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус отмечает значительное снижение цены на электрическую энергию, произведенную тепловыми электростанциями, в мае-июне 2019 года.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Роттердам+" закончился", - написал Герус.\r\nОн отметил, что по данным Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) расчетный тариф ТЭС согласно формуле "Роттердам+" в 1-м полугодии 2019 года должен был составлять 2 гривны\/кВт-ч.\r\n"Однако уже в последнюю декаду мая тариф упал на 24% до 1,53 гривны\/кВт-ч, а в первой декаде июня тариф еще снизился - до 1,43 гривен\/кВт-ч, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам+", - написал он.\r\nТакже Герус добавил, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года тариф ТЭС в мае-июне 2019 года ниже на 17-24%.\r\nКроме того, он подчеркнул, что таким образом за июнь угольные электростанции получат на 1,5 млрд гривен меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+".\r\nВ свою очередь за 2-й квартал 2019 года при фактической формуле "Роттердам+" тарифная выручка угольных электростанций была бы на 3 млрд гривен больше.\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский намерен предложить Верховной Раде отменить формулу "Роттердам+", заменив ее формулой "Роттердам-". Также Зеленский предложил Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на год.\r\nРанее Окружной административный суд Киева признал законность формулы "Роттердам+".