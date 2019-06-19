"Роттердам+" закончился, - Герус

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус отмечает значительное снижение цены на электрическую энергию, произведенную тепловыми электростанциями, в мае-июне 2019 года.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Роттердам+" закончился", - написал Герус.

Он отметил, что по данным Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) расчетный тариф ТЭС согласно формуле "Роттердам+" в 1-м полугодии 2019 года должен был составлять 2 гривны/кВт-ч.

"Однако уже в последнюю декаду мая тариф упал на 24% до 1,53 гривны/кВт-ч, а в первой декаде июня тариф еще снизился - до 1,43 гривен/кВт-ч, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам+", - написал он.

Также Герус добавил, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года тариф ТЭС в мае-июне 2019 года ниже на 17-24%.

Кроме того, он подчеркнул, что таким образом за июнь угольные электростанции получат на 1,5 млрд гривен меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+".

В свою очередь за 2-й квартал 2019 года при фактической формуле "Роттердам+" тарифная выручка угольных электростанций была бы на 3 млрд гривен больше.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский намерен предложить Верховной Раде отменить формулу "Роттердам+", заменив ее формулой "Роттердам-". Также Зеленский предложил Раде отсрочить внедрение нового рынка электроэнергии на год.

Ранее Окружной административный суд Киева признал законность формулы "Роттердам+".