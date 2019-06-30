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30 червня 2019, неділя, 19:55 10
Зовнішня політика 2019-06-30T19:57:12+03:00
Українські Новини
ОБСЄ отримало повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганській

ОБСЄ отримало повідомлення сторін про розведення військ у Станиці Луганській

ОБСЄ. Фото: oscesmm/Facebook
ОБСЄ. Фото: oscesmm/Facebook

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сайті організації, передають Українські Новини.

СММ повідомляє, що 29 червня отримала вербальну ноту від Міністерства закордонних справ України, в якій повідомлялося, що українські збройні сили завершили розведення в узгодженому районі роз'єднання під Станицею Луганською.

30 червня СММ отримала лист від збройних формувань в не підконтрольних українській владі районах Луганської області, в якому повідомлялося, що вони завершили розведення в узгодженому районі поблизу Станиці Луганської.

26 червня місія спостерігала за початком процесу розведення, коли військовослужбовці українських збройних сил і члени збройних формувань залишали свої передові позиції й зону розведення зі своєю зброєю.

У наступні дні СММ зафіксувала, що українські збройні сили і збройні формування звільнили інші позиції в районі розведення.

Місія також зафіксувала, що українські збройні сили починають демонтувати свої передові укріплення і проводити роботи з розмінування; збройні формування також демонтують навіс і забирають деякі бетонні блоки в зоні розведення, а також починають створення нової інфраструктури за межами зони роз'єднання.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 червня прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив, що українські військовослужбовці почали відхід з позицій біля Станиці Луганської в рамках розведення сил і засобів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) повідомив, що українські військовослужбовці почали відхід з позицій близько Станиці Луганській в рамках розведення сил і засобів.

27 червня прес-центр ООС повідомив, що бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській в Луганській області.

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