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30 червня 2019, неділя, 15:18 11
Силові структури 2019-06-30T15:23:01+03:00
Українські Новини
Поліція затримала підозрюваного "мінера" вокзалу Житомира

Поліція затримала підозрюваного "мінера" вокзалу Житомира

Вокзал Житомира. Фото: vokzal.org
Вокзал Житомира. Фото: vokzal.org

Поліція затримала підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування вокзалу в Житомирській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Житомирської області, передають Українські Новини.

"29 червня на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу в Житомирі", - йдеться в ньому.

Поліцейські провели перевірку всіх 3 вокзалів, евакуювали 200 осіб із приміщень і обмежили доступ до потенційно небезпечної території під час її обстеження.

Також в повідомленні зазначено, що вибухонебезпечні предмети не виявлено.

Правоохоронці встановили і затримали чоловіка, який надав неправдиву інформацію.

Згідно з повідомленням Нацполіції, за скоєне йому загрожує до 6 років ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше співробітники Національної поліції провели евакуацію людей через повідомлення про замінування 4 готелів, морського торговельного порту, міжнародного аеропорту "Одеса", автовокзалу та залізничного вокзалу в Одесі.

Також 40 дитсадках Херсона шукали вибухівку. Крім того, невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і низки об'єктів у Львові.

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