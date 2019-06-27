В Одессе эвакуируют людей из 8 масштабных объектов

Сотрудники Национальной полиции в четверг проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 4 отелей, морского торгового порта, международного аэропорта "Одесса", автовокзала и железнодорожного вокзала в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

"Для проверки указанного сообщения на места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели", - сообщили в ведомстве.

Проводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе "заминировали" более 20 многоэтажек и больниц, тысячи людей были эвакуированы. Также в Одессе эвакуировали людей из 15 объектов.

Кроме того, количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи.