В Одессе эвакуируют людей из 8 масштабных объектов

Сотрудники Национальной полиции в четверг проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 4 отелей, морского торгового порта, международного аэропорта "Одесса", автовокзала и железнодорожного вокзала в Одессе.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.\r\n"Для проверки указанного сообщения на места направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели", - сообщили в ведомстве.\r\nПроводится эвакуация, поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе "заминировали" более 20 многоэтажек и больниц, тысячи людей были эвакуированы. Также в Одессе эвакуировали людей из 15 объектов.\r\nКроме того, количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи.