подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 19:59 210
Происшествия 2019-06-19T20:08:23+03:00
Українські Новини
Волна "минирований": в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку

Волна "минирований": в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку

Сотрудники Национальной полиции в среду эвакуировали около 3 тыс. человек (в том числе около 2 тыс. детей) из-за сообщения о минировании 40 детсадов в Херсоне.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Херсонской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Херсоне через электронную почту.

Среди прочего он сообщил о минировании больниц и автозаправочных станций, где эвакуация не проводилась.

Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта.

Также 18 июня в Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех больниц и роддома.

17 июня в Киеве два раза за день искали взрывчатку в метро.

Больше новостей о: Минирование Эвакуация Сообщение о минировании Детсады

Архив
Новости
На месте единственного захоронения гетманов в Украине создали заповедник 21:59
Дом, где найден мертвым Тымчук. Фото: Obozrevatel
Появились фото с места смерти Тымчука 21:34
Детеныш лани. Фото: официальный сайт города Одесса
В Одесском зоопарке показали новорожденных детенышей лани 21:13
Кабмин просит ГПУ проверить законность возвращения в Харькове проспекту Григоренко имени Жукова 20:44
Владимир Зеленский. Скриншот видео УП
Зеленский уже провел встречу с Ахметовым 20:24
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok