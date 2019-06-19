Волна "минирований": в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку

Сотрудники Национальной полиции в среду эвакуировали около 3 тыс. человек (в том числе около 2 тыс. детей) из-за сообщения о минировании 40 детсадов в Херсоне.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Херсонской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов в Херсоне через электронную почту.

Среди прочего он сообщил о минировании больниц и автозаправочных станций, где эвакуация не проводилась.

Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта.

Также 18 июня в Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех больниц и роддома.

17 июня в Киеве два раза за день искали взрывчатку в метро.