Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и ряда объектов во Львове

Неизвестный 19 июня около 17:00 сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще ряда объектов во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании поступило в полицию на электронную почту.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.