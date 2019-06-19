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19 июня 2019, среда, 17:56 115
Происшествия 2019-06-19T18:03:57+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и ряда объектов во Львове

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и ряда объектов во Львове

Неизвестный 19 июня около 17:00 сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще ряда объектов во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании поступило в полицию на электронную почту.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.

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