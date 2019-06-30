Спека повернеться з першого дня липня: прогноз погоди на понеділок

1 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі +15...+17 градусів, удень повернуться жаркі +31...+33 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +28...+34 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +31...+33 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +31...+33 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +31...+33 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+34 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+33 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +11...+18 градусів, вдень +26...+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів, температура вночі +16..+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

30 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+24 градуса, в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, тепла погода без опадів чекає на українців в останній червневий день.