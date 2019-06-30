Спека повернеться з першого дня липня: прогноз погоди на понеділок

1 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с, температура вночі +15...+17 градусів, удень повернуться жаркі +31...+33 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +28...+34 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+34 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +26...+33 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +8...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +11...+18 градусів, вдень +26...+34 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +16..+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n30 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+24 градуса, в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тепла погода без опадів чекає на українців в останній червневий день.\r\n\r\nТакож синоптик дала прогноз на початок липня.\r\n