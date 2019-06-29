подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 июня 2019, суббота, 20:38 114 Карта
Жизнь 2019-06-29T20:42:07+03:00
Українські Новини
Теплая погода без осадков ждет украинцев в последний июньский день

Теплая погода без осадков ждет украинцев в последний июньский день

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В то время, как жара готовит реванш, 30 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем ​​+25...+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+28...+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+28...+30 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем ​​+21...+28 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем ​​+20...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +​​22...+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем ​​+21...+26 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +​​23...+25 градусов.

Температура воды в Черном и Азовском морях составляет +23...+25 ​​градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, после ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара.

Ранее ГосЧС предупредила о грозах и шторме в некоторых областях.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Украине Погода на выходные

Архив
Новости
Суд отказался снять Бойко с выборов по иску Мураева-Вилкула 21:16
На фронте ранен украинский военный под обстрелами боевиков 20:49
Теплая погода без осадков ждет украинцев в последний июньский день 20:38 Карта
Следы от обстрелов. Фото: ООС/Facebook
Боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта 20:16 Карта
Видео дня: Apple сняла в Киеве стильную рекламу наушников AirPods 19:58
больше новостей
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон 10:14
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника 05:59
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
больше новостей
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае 08:43 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok