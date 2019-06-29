Теплая погода без осадков ждет украинцев в последний июньский день

В то время, как жара готовит реванш,

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем ​​+25...+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем ​​+19...+24 градуса.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+28...+30 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+28...+30 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем ​​+27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем ​​+21...+28 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем ​​+20...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +​​22...+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем ​​+21...+26 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +​​23...+25 градусов.

Температура воды в Черном и Азовском морях составляет +23...+25 ​​градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, после ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара.

Ранее ГосЧС предупредила о грозах и шторме в некоторых областях.