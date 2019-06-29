Теплая погода без осадков ждет украинцев в последний июньский день

В то время, как жара готовит реванш, 30 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +25...+31 градус.\r\nВ Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\nВ Моршине без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +28...+30 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +28...+30 градусов.\r\nВ Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +21...+28 градусов.\r\nВ центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9...+15 градусов, днем +20...+28 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25 градусов.\r\nВ южных областях переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nТемпература воды в Черном и Азовском морях составляет +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, после ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара.\r\nРанее ГосЧС предупредила о грозах и шторме в некоторых областях.