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30 червня 2019, неділя, 06:00 21 Карта
Життя 2019-06-30T08:00:01+03:00
Українські Новини
Спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня

Спека наздожене Україну, але ненадовго: синоптик дала прогноз на початок липня

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

У той час, як в останній день червня в більшості Західної Європи утримається сильна спека, температура в Україні буде коливатися в нормальних межах. З початку липня спека відновиться, проте 3-го числа знову посвіжішає.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У неділю температура повітря очікується в межах +22...+26 градусів, на Заході +25...+29 градусів, на Сході +21...+24 градуси. Без істотних опадів, неймовірно гарні хмари - фотографуйте побільше", - порадила Діденко.

При цьому дощі в Україні вірогідні в неділю в східній частині країни, місцями в центральних областях, проте місцями невеликі.

У Києві ж, за її словами, 30-е червня буде приємним: суттєві опади малоймовірні, вдень +24...+26 градусів, вночі та вранці +15...+18 градусів.

"1 липня спека відновиться, 2 липня спека ще триватиме, але вже з нюансами. А 3 липня знову стане значно свіжіше", - попередила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, після нічних заморозків на вихідних на початку липня в Україну повернеться спека.

Також синоптик дала прогноз на початок липня.

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