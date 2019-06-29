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  • После ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара, - синоптик
29 июня 2019, суббота, 06:00 920 Карта
Жизнь 2019-06-29T06:00:02+03:00
Українські Новини
После ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара, - синоптик

После ночных заморозков на выходных в начале июля в Украину вернется жара, - синоптик

Тучи над Киевом.
Тучи над Киевом.

После того, как в Киеве температура упала +17 градусов и в некоторых областях объявили штормовое предупреждение29 и 30 июня в Украине жара маловероятна, однако температурный режим будет неоднородным.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в субботу в Украине в течение дня ожидается +18...+23 градуса, в воскресенье потеплеет до +22...+26 градусов, на Западе до +29 градусов, а на востоке и юго-востоке, в Запорожье, например, предполагается +21...+24 градуса.

"В ночные часы вообще вспомним про одеяла, ведь температура воздуха снизится до +9...+14 градусов!", - предупредила Диденко.

Синоптик сообщила, что периодические небольшие дожди возможны, однако осадки будут успешно чередоваться с солнцем, которого также будет достаточно. Сильных ливней на выходных не будет.

В Киеве же уик-энд ожидается комфортным. В субботу +20...+22 градуса, в воскресенье +23...+25 градусов. В ночные часы - свежо, +11...+14 градусов. Есть вероятность локальных небольших дождей.

По словам Диденко, 1 июля жара вновь заскочит в Украину, однако уже 2 июля она удержится только на юге, а в большинстве областей ослабнет.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в субботу в Украине будет штормить и похолодает до +5.

Ранее синоптик также дала прогноз на начало июля.

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