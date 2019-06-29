підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 червня 2019, субота, 23:14 19
Силові структури 2019-06-30T00:30:02+03:00
Українські Новини
Найвеличезнішу в історії України партію цигарок на 70 млн гривень вилучили на Закарпатті

Найвеличезнішу в історії України партію цигарок на 70 млн гривень вилучили на Закарпатті

Державне бюро розслідувань (ДБР) і Служба безпеки України (СБУ) вилучили на Закарпатті найбільшу в історії України партію контрабандних цигарок на 70 млн гривень у той час, як Президент Володимир Зеленський доручив в.о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, спільно з працівникам Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили факти незаконного ввезення на митну територію України тютюнових виробів, вироблених в інших країнах", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, поширення цигарок відомих світових брендів без марок акцизного податку здійснювалося за сприяння посадових осіб правоохоронних органів.

Тютюнові вироби поширювалися на так званому "чорному" ринку України, а також переправлялися контрабандою в країни Євросоюзу.

Під час санкціонованого обшуку в одному зі складських приміщень в місті Мукачеве слідчі ДБР виявили та вилучили ящики з цигарками без марок акцизного податку.

Тоді ж надійшла інформація про перебування на території автостоянки, поруч з обшукуваним складським приміщенням, транспортних засобів, в яких також були цигарки невідомого походження без відповідних акцизних марок.

"Слідчими ДБР спільно зі співробітниками СБУ з метою документування вчинення кримінального злочину 27-29 червня проведено 11 невідкладних обшуків зазначених автомобілів із причепами та напівпричепами", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, ДБР і СБУ було виявлено 13 вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні знову підвищили акциз на цигарки та їх випуск зменшився майже в півтора рази.

Також суд дозволив знищити 100 тис. блоків цигарок, знайдених в Одеській області.

Раніше на кордоні з Румунією контрабандисти цигарок напали на прикордонників.

Більше новин про: СБУ Контрабанда Цигарки Контрабанда цигарок ДБР України

Архів
Новини
Прожитковий мінімум та соцвиплати виростять з липня: на скільки і для кого 23:52
Найвеличезнішу в історії України партію цигарок на 70 млн гривень вилучили на Закарпатті 23:14
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі 22:53
В італійський Барі відправиться пором з Чорноморська, - Кабмін 22:20
ДТП на трасі
Daewoo виїхав на зустрічну смугу під Запоріжжям: чоловік і жінка загинули, 2-річна дівчинка в лікарні 21:48
більше новин
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон 10:14
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
Море. Фото: pixabay
5 найбільш популярних українських морських курортів 10:00
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
більше новин
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України 12:44
Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році 12:15 Документ
У суботу в Україні будуть сильні шквали вітру і похолоднішає до +5 14:08 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok