Найвеличезнішу в історії України партію цигарок на 70 млн гривень вилучили на Закарпатті

Державне бюро розслідувань (ДБР) і Служба безпеки України (СБУ) вилучили на Закарпатті найбільшу в історії України партію контрабандних цигарок на 70 млн гривень у той час, як Президент Володимир Зеленський доручив в.о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, спільно з працівникам Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили факти незаконного ввезення на митну територію України тютюнових виробів, вироблених в інших країнах", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, поширення цигарок відомих світових брендів без марок акцизного податку здійснювалося за сприяння посадових осіб правоохоронних органів.

Тютюнові вироби поширювалися на так званому "чорному" ринку України, а також переправлялися контрабандою в країни Євросоюзу.

Під час санкціонованого обшуку в одному зі складських приміщень в місті Мукачеве слідчі ДБР виявили та вилучили ящики з цигарками без марок акцизного податку.

Тоді ж надійшла інформація про перебування на території автостоянки, поруч з обшукуваним складським приміщенням, транспортних засобів, в яких також були цигарки невідомого походження без відповідних акцизних марок.

"Слідчими ДБР спільно зі співробітниками СБУ з метою документування вчинення кримінального злочину 27-29 червня проведено 11 невідкладних обшуків зазначених автомобілів із причепами та напівпричепами", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, ДБР і СБУ було виявлено 13 вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію.

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Як повідомляли Українські Новини, в Україні знову підвищили акциз на цигарки та їх випуск зменшився майже в півтора рази.

Також суд дозволив знищити 100 тис. блоків цигарок, знайдених в Одеській області.

Раніше на кордоні з Румунією контрабандисти цигарок напали на прикордонників.