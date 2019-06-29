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29 червня 2019, субота, 22:53 17
Вибори 2019-06-30T00:30:02+03:00
Українські Новини
ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі

ЦВК вирішила зареєструвати партію Саакашвілі

Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Центральна виборча комісія вирішила зареєструвати партію "Рух нових сил" екс-голови Одеської державної адміністрації та колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНС на сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"На засіданні ЦВК вирішили зареєструвати партію "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі в багатомандатному та одномандатних виборчих округах для участі у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК відмовилася зареєструвати всіх кандидатів в депутати Ради від "Руху нових сил" Саакашвілі.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі мав намір оскаржити відмову Центральної виборчої комісії в реєстрації усіх кандидатів у депутати Верховної Ради від політичної партії "Рух нових сил".

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував відмову ЦВК зареєструвати всіх кандидатів в депутати Ради від партії колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі "Рух нових сил".

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