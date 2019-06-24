Саакашвили хочет обжаловать отказ ЦИКа регистрировать его кандидатов от "Руха нових сил"

Бывший Президента Грузии Михаил Саакашвили намерен обжаловать отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИКа) в регистрации всех кандидатов в депутаты Верховной Рады от политической партии "Рух нових сил".

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, передают Українські Новини.

"Вчера ЦИК отказал в регистрации "Руха новых сил" на выборы, нашему списку… Но я надеюсь, что в условиях Президента Зеленского, мы сможем, все-таки, прорвать этот идиотизм. Вы должны понимать, что они там придираются по юридическим деталям, но просто у нас самые лучшие юристы… Поэтому, ну не хотят, твари, изменений, но придется им, придется им все равно на это пойти… Все равно мы прорвемся, все равно мы пойдем своим списком на выборы и все равно будем побеждать, потому что стране нужны изменения", - сказал он.

При этом видеообращение Саакашвили записывал в Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) и подчеркнул, что намерен посетить Одессу для встречи с избирателями.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК отказался зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Рады от "Руха нових сил" Саакашвили.

21 июня Печерский районный суд Киева установил факт беспрерывного проживания бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет.

Данный юридический факт был необходимым условием для регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты Верховной Рады.