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29 червня 2019, субота, 22:20 21
Зовнішня політика 2019-06-30T00:30:02+03:00
Українські Новини
В італійський Барі відправиться пором з Чорноморська, - Кабмін

В італійський Барі відправиться пором з Чорноморська, - Кабмін

Пором. Фото: Урядовий портал/Facebook
Пором. Фото: Урядовий портал/Facebook

Кабмін анонсує запуск порому з Чорноморська до італійського міста Барі.

Про це йдеться на сторінці уряду в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду до Італії.

У повідомленні сказано, що Барі - це приморське місто в Південній Італії, одне з найбільших міст регіону поряд із Неаполем, великий туристичний та економічний центр і найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Чорноморськ - один із найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році становив 21,5 млн тонн.

Як повідомляли Українські Новини, пройшли вчення ракетного катера "Прилуки" з британським розвідковим кораблем, з'явилися яскраві фото. Також кораблі і авіація Об'єднаних сил влаштували "битву" в Азовському морі.

Тим часом бойовий фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів видовищні навчання в морі.

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