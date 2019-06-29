В італійський Барі відправиться пором з Чорноморська, - Кабмін

Кабмін анонсує запуск порому з Чорноморська до італійського міста Барі.

Про це йдеться на сторінці уряду в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду до Італії.

У повідомленні сказано, що Барі - це приморське місто в Південній Італії, одне з найбільших міст регіону поряд із Неаполем, великий туристичний та економічний центр і найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Чорноморськ - один із найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році становив 21,5 млн тонн.

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