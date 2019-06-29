На фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

В субботу, 29 июня, экипаж фрегата "Гетьман Сагайдачный" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провел боевые учения в Черном море. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В частности, экипаж провел тренировку по артиллерийскому бою с кораблем противника, отражение нападения малоразмерных скоростных плавсредств, а также, совместно с авиацией ВМС ВСУ, учение по выявлению и уничтожению подводной лодки в условиях активного противодействия противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, на фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью, отражению средств воздушного нападения противника и защиты на незащищенном рейде.

"По результатам выхода в море командование корабля положительно оценило действия экипажа, особо отметив высокий уровень подготовки артиллеристов, которые осуществили полное накрытие и уничтожение условных целей", - отметили в Генштабе.

На фрегате провели учения по преодолению кораблем района с минной опасностью. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Как сообщали Українські Новини, на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой. Также ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А". Кроме того, в Днепропетровской области на полигоне прошли боевые учения, во время которых пушкари личного состава 55 oabr Сухопутных войска ВС выполняли упражнения по боевой стрельбе.

Кроме того, морпехи и артиллеристы успешно отстояли морское побережье от условного противника. Ранее тактическая авиация и противовоздушная оборона ВСУ провели зрелищные учения.