Суд відмовився зняти Бойко з виборів за позовом Мураєва-Вілкула

29 червня Верховний Суд відхилив скаргу з вимогою скасувати реєстрацію засновника "Опозиційної платформи - За життя", кандидата в прем'єр-міністри Юрія Бойка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії на офіційному сайті, передають Українські Новини.

"Верховний Суд відхилив чергову скаргу представників угруповання Мураєва-Вілкула-Порошенка з вимогою скасувати реєстрацію засновника "Опозиційної платформи - За життя", кандидата в прем'єр-міністри Юрія Бойка. Рішення Верховного Суду остаточне і оскарженню не підлягає", - сказано в повідомленні.

"Будучи під санкціями, група Мураєва-Вілкула не здатна принести ні миру, ні полегшення життя українців, тому намагається за всяку ціну ще на п'ять років законсервувати політику війни і тарифного геноциду. Псевдоопозиціонери ведуть брудну кампанію проти "Опозиційної платформи" і її кандидатів, розвішуючи провокаційні борди в Одесі, трощачи нашу рекламу в Маріуполі, спалюючи машини наших кандидатів у Донецькій області, погрожуючи і залякуючи наших прихильників", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляли Українські Новини, опитування показало, що найбільше люди хочуть бачити прем'єр-міністром Юрія Бойка.

Тим часом рейтинг "Платформи" Бойка вже в 7 разів вище рейтингу "Оппоблока" Ахметова.