Рейтинг "Платформы" Бойко уже в 7 раз выше рейтинга "Оппоблока" Ахметова

Социологическая группа "Рейтинг", по результатам проведенного опроса, сообщила, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже в 7 раз выше рейтинга "Оппозиционный блока - партия мира и развития".

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

А именно, 12,1% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать "Оппозиционную платформу - За життя", а за "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - 1,7%.

5-процентный барьер преодолевают лишь 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

45,3% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос", 7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады Украины.

Кроме того, 3,4% респондентов готовы проголосовать за партию "Сила и честь", 2,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко. Согласно опросу, остальные партии не набирают 2% .

При этом 65% респондентов ответили, что полностью уверены в том, что пойдут на выборы, если они пройдут 21 июля, 19% - скорее да, 4% - скорее нет, 9% - точно не пойдут, 3% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 20 июня по 24 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, 18 июня Украинский институт социологических исследований им. Александра Яременко и центр "Социальный мониторинг" сообщили, что рейтинг популярности "Оппозиционной платформы - За жизнь" в 6 раз выше рейтинга "Оппозиционный блока - партия мира и развития".

Согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", "Слуга народа" и "Платформа" Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук "выбил" Смешко из проходных.

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.