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27 июня 2019, четверг, 13:57 28
Общество 2019-06-27T13:57:44+03:00
Українські Новини
Больше всего люди хотят видеть премьер-министром Юрия Бойко, – опрос

Больше всего люди хотят видеть премьер-министром Юрия Бойко, – опрос

Социологический опрос (иллюстрация). Фото из открытых источников
Социологический опрос (иллюстрация). Фото из открытых источников

Кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, председатель "Батьківщины" Юлия Тимошенко и действующий премьер-министр Владимир Гройсман возглавили рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть во главе правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Бойко (13%), Тимошенко (11%) и Гройсмана (10%). При этом, Гройсмана чаще хотят видеть премьером в Галиции и в центральных областях Бойко - в восточных областях и на Донбассе, Тимошенко - в западных, северных и центральных областях, а также в столице.

Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером преедседателя партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 6% - председателя "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, 5% - лидера "Голоса" Святослава Вакарчука, по 4% - пятого Президента Петра Порошенко, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

Также 3% респондентов хотели бы видеть премьером Олега Ляшко, по 2% - мэра Львова Андрея Садового и лидера "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

55% считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной одновременно 35% вместо ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

Опрос проводился с 12 по 20 июня. Всего опросили 6 000 респондентов, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования: не более 1,3%.

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