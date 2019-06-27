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27 июня 2019, четверг, 13:28 1848
Верховная Рада и партии 2019-06-27T13:28:35+03:00
Українські Новини
"Оппоблок" пытается через Верховный Суд снять Бойко с выборов

"Оппоблок" пытается через Верховный Суд снять Бойко с выборов

Оппозиционный блок. Фото: opposition.org.ua
Оппозиционный блок. Фото: opposition.org.ua

Киевский апелляционный административный суд установил отсутствие каких-либо оснований для отмены регистрации Юрия Бойко как кандидата в народные депутаты, однако представители политической партии "Оппозиционный блок" (ОБ) подали жалобу в Верховный Суд, пытаясь снять Бойко с выборов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Исполняя политический заказ, члены "Оппоблока" буквально заваливают суды, правоохранительные органы, Центральную избирательную комиссию, Минюст однотипными безосновательными жалобами с целью хоть как-то навредить лидеру украинской оппозиции Юрию Бойко. Но играют они не против лидера оппозиции – они играют против избирателей и страны!" - сказано в заявлении "Платформы".

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" утверждают, что лидеры ОБ своими действиями надеются отобрать у Юрия Бойко и его команды хоть немного голосов на парламентских выборах.

"Заявляем, что махинации и политическое шулерство подконтрольного власти "Оппоблока" обречены на полный провал, все атаки этих "политических титушек" закончатся как и ранее – полным фиаско. Правда – на нашей стороне, и нет никаких правовых оснований для отмены решения ЦИК и недопуска лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборы", - подчеркнули в заявлении партии.

Также представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" уверены, что Верховный Суд будет руководствоваться исключительно законом и поставит точку в этих попытках снять Юрия Бойко с парламентских выборов.

Больше новостей о: Оппозиционный блок Верховный Суд Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

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