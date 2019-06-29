Тепла погода без опадів чекає на українців в останній червневий день

У той час, як спека готує реванш,

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +25...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Моршині без опадів, температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві без опадів, температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Температура води в Чорному та Азовському морях становить +23...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, після нічних заморозків на вихідних на початку липня в Україну повернеться спека.

Раніше ДСНС попередила про грози і шторми в деяких областях.