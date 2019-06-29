Тепла погода без опадів чекає на українців в останній червневий день

У той час, як спека готує реванш, 30 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +25...+31 градус.\r\nУ Карпатах без опадів, температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ Моршині без опадів, температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nУ Сваляві без опадів, температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nУ центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ південних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nТемпература води в Чорному та Азовському морях становить +23...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +22 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після нічних заморозків на вихідних на початку липня в Україну повернеться спека.\r\nРаніше ДСНС попередила про грози і шторми в деяких областях.