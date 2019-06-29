Путін "пояснив" Трампу ситуацію з полоненими українськими моряками

Президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення про долю і звільнення 24 українських моряків поки немає.

"Ми говорили на цю тему з Президентом США (Дональдом Трампом) і рішення поки немає. У нас йде судовий розгляд, потрібно дочекатися, потім будемо це вирішувати. Головне, щоб це не було в рамках передвиборної кампанії на Україні", - сказав Президент Росії Володимир Путіна на прес-конференції в Осаці (Японія) за підсумками саміту "Великої двадцятки (G-20)", передають Українські Новини.

Путін сказав, що спілкувався на саміті з Трампом з питання українських моряків.

"Ця тема піднімалася... Президент США зробив цю тему однією з пріоритетних у ході нашого спілкування на G-20... Ми пояснили, що там відбувається", - підкреслив він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Путін заявив, що зв'язку між відновленням Росії в ПАРЄ і звільненням українських моряків немає.

25 червня ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї.

Президент Володимир Зеленський оголосив про недовіру главі МЗС Павлу Клімкіну, який діє за його словами, без погодження з Президентом, а часом і всупереч його волі. Причиною такого жорсткого конфлікту стала нота про полонених моряків, спрямована в РФ без узгодження з Банкової.