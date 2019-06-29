У День Конституції ситуація на фронті загострилася: бойовики зазнали масштабних втрат

Після загострення напередодні Дня Конституції, 28 червня, на Донбасі проросійські бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ, в тому числі і з забороненого "Мінськом" озброєння. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомили в прес-центрі ООС.

"28 червня озброєні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню. З них 16 раз – із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Широкине вівся вогонь зі стрілецької зброї, а біля Опитного – з артилерійських систем калібру 122 мм. Три обстріли з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем бойовики влаштували неподалік Авдіївки. Тричі з станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї вівся вогонь біля Водяного. Неподалік Лебединського двічі стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Піски вдарили з автоматичного гранатомета, біля Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Окраїна Мар'їнки потрапила під вогонь з 82 мм міномета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 19 разів. В районі Новгородського бойовики вдарили з міномета калібру 120 мм. Поблизу Кримського тричі вівся вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Чотири з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів окупанти обстріляли Новолуганське. Ще чотири обстріли з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї були зафіксовані на околиці Південного. Неподалік Травневого вдарили з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета, а район Золотого-4 обстріляли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Світлодарська бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Окраїна Зайцеве потрапила під вогонь з автоматичних гранатометів. Двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї російські найманці вдарили неподалік Луганського. Поблизу Нижньотеплого стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 28 червня трьох окупантів знищено, і ще троє поранені", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, українські військові почали відхід з позицій близько Станиці Луганської. Пізніше і бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській.