Ситуація на фронті загострилася: у ЗСУ і бойовиків масштабні втрати

Бойовики 34 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 27 червня, один український військовослужбовець отримав поранення, а ще двоє - бойові травми.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"27 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

За минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, двоє - бойові травми.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить "мінським домовленостям".

За даними розвідки, 27 червня троє бойовиків отримали поранення.

З початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, українські військові почали відхід з позицій близько Станиці Луганської. Пізніше і бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській.