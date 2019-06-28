Ситуація на фронті загострилася: у ЗСУ і бойовиків масштабні втрати

Бойовики 34 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 27 червня, один український військовослужбовець отримав поранення, а ще двоє - бойові травми.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.\r\n"27 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nЗа минулу добу один український військовослужбовець отримав поранення, двоє - бойові травми.\r\nНа кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить "мінським домовленостям".\r\nЗа даними розвідки, 27 червня троє бойовиків отримали поранення.\r\nЗ початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українські військові почали відхід з позицій близько Станиці Луганської. Пізніше і бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській.