Гройсман три рази поспіль пропустив годину запитань до уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман за місяць тричі був відсутній у Верховній Раді, коли депутати проводили годину запитань до уряду. При цьому тільки в один з цих днів він був у відпустці.

Про це йдеться у відповіді секретаріату уряду на запит Україньских Новин.

Так, година запитань до уряду проходила у парламенті 31 травня, 7 і 21 червня. У ці дні його заміняв перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Скиншот трансляції телеканалу "112 Україна" від 7 червня

Скиншот трансляції телеканалу "112 Україна" від 21 червня

При цьому у відпустці Гройсман знаходився тільки 7 червня, коли відбувався з'їзд його партії "Українська стратегія".

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Наступна година запитань до уряду відбудеться 5 липня.

В секретаріаті Кабміну відмовилися повідомити, коли прем'єр планує йти у відпустку для проведення передвиборної агітації посилаючись на те, що затвердження графіків відпусток членів уряду не передбачено.

Як повідомляли Українські Новини, днями Гройсман влаштував зустріч на пуфиках "як Зеленський".

За даними соцопитування, українці хочуть бачити прем'єром лідера "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко або чинного прем'єра Володимира Гройсмана.