Гройсман, Гриневич, Джапарова, Саенко и Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на выборах Рады

Гройсман, Гриневич, Джапарова, Саенко и Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на выборах Ра

Премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом Гройсман объявил на съезде партии в пятницу, передают Українські Новини.

В первую десятку списка также вошли: министр юстиции Павел Петренко, бывший заместитель председателя Администрации Президента Сергей Марченко, заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Раде Андрей Тетерук, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский и депутат от «Народного фронта» Виктор Еленский.

Так, по словам премьера, Тетерук будет отвечать за вопросы безопасности и обороны, а Еленский - за вопросы религии.

В свою очередь, как отметил Гройсман, Марченко хорошо разбирается в вопросах финансов, а Яблонский - в местном самоуправлении.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

Но Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку.