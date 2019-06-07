Гройсман, Гриневич, Джапарова, Саенко и Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на выборах Рады

Премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, исполняющая обязанности министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета Министров Александр Саенко и министр культуры Евгений Нищук возглавили список "Украинской стратегии" Гройсмана на внеочередных выборах Верховной Рады.\r\nОб этом Гройсман объявил на съезде партии в пятницу, передают Українські Новини.\r\nВ первую десятку списка также вошли: министр юстиции Павел Петренко, бывший заместитель председателя Администрации Президента Сергей Марченко, заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Раде Андрей Тетерук, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский и депутат от «Народного фронта» Виктор Еленский.\r\nТак, по словам премьера, Тетерук будет отвечать за вопросы безопасности и обороны, а Еленский - за вопросы религии.\r\nВ свою очередь, как отметил Гройсман, Марченко хорошо разбирается в вопросах финансов, а Яблонский - в местном самоуправлении.\r\nКак сообщали Українські Новини, 20 мая Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.\r\nНо Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку.