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29 червня 2019, субота, 06:12 10 Документ
Кабмін 2019-06-29T08:15:01+03:00
Українські Новини
Заступники Нищука подвоїли травневу зарплату за рахунок матеріальної допомоги

Заступники Нищука подвоїли травневу зарплату за рахунок матеріальної допомоги

Євген Нищук
Євген Нищук

Заробітна плата міністра культури Євгена Нищука за травень була середньою по Кабміну і склала 41,2 тис. гривень, його заступників - від 91,3 тис. до 106,9 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 80,9 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Нищуку за травень, склала 41 192 гривні, з них посадовий оклад - 7 200 гривень, надбавка за роботу з таємними документами - 1 080 гривень, надбавка за вислугу років - 648 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 200 гривень, відрядження - 23 304 гривні, відпускні - 1 463 гривні, індексація - 297 гривень.

Сума утриманих податків склав 8 032 гривні.

Фактична сума, отримана міністром, склала 33 159 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Світлани Фоменко склала 106,9 тис. гривень, заступників Тамари Мазур - 94,4 тис. гривень, Юрія Рибачука - 91,3 тис. гривень і держсекретаря Ростислава Карандєєва - 80,9 тис. гривень.

Згідно з документом, всі заступники Нищука отримали в травні премію та матеріальну допомогу.

Зокрема, Фоменко – 10,9 тис. гривень премії та 52,7 тис. гривень матеріальної допомоги, Мазур – 14 тис. гривень премії і 47,2 тис. гривень матеріальної допомоги, Рибачук – 10,2 тис. гривень премії та 44,5 тис. гривень матеріальної допомоги.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні Нищук отримав в два рази менше грошей, ніж його держсекретар.

Міністр культури балотується у Верховну Раду і готовий знову очолити міністерство.

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