Заступники Нищука подвоїли травневу зарплату за рахунок матеріальної допомоги

Заробітна плата міністра культури Євгена Нищука за травень була середньою по Кабміну і склала 41,2 тис. гривень, його заступників - від 91,3 тис. до 106,9 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 80,9 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Нищуку за травень, склала 41 192 гривні, з них посадовий оклад - 7 200 гривень, надбавка за роботу з таємними документами - 1 080 гривень, надбавка за вислугу років - 648 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 200 гривень, відрядження - 23 304 гривні, відпускні - 1 463 гривні, індексація - 297 гривень.

Сума утриманих податків склав 8 032 гривні.

Фактична сума, отримана міністром, склала 33 159 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Світлани Фоменко склала 106,9 тис. гривень, заступників Тамари Мазур - 94,4 тис. гривень, Юрія Рибачука - 91,3 тис. гривень і держсекретаря Ростислава Карандєєва - 80,9 тис. гривень.

Згідно з документом, всі заступники Нищука отримали в травні премію та матеріальну допомогу.

Зокрема, Фоменко – 10,9 тис. гривень премії та 52,7 тис. гривень матеріальної допомоги, Мазур – 14 тис. гривень премії і 47,2 тис. гривень матеріальної допомоги, Рибачук – 10,2 тис. гривень премії та 44,5 тис. гривень матеріальної допомоги.

Як повідомляли "Українські Новини", у березні Нищук отримав в два рази менше грошей, ніж його держсекретар.

Міністр культури балотується у Верховну Раду і готовий знову очолити міністерство.