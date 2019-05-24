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24 мая 2019, пятница, 10:39 37
Политика 2019-05-24T10:54:38+03:00
Українські Новини
Нищук решил баллотироваться в Раду и готов снова возглавить Минкультуры

Нищук решил баллотироваться в Раду и готов снова возглавить Минкультуры

Министр культуры Евгений Нищук
Министр культуры Евгений Нищук

Министр культуры Евгений Нищук, которого Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого, решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады и готов снова стать министром культуры в случае такого предложения.

Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос Українських Новин.

"Очевидно, что я пойду дальше в политику. Я еще не определился точно с кем, сейчас идут политические консультации. Я не могу сейчас сказать, с кем я точно пойду, если по линии списков, или я пойду сам - это сложнее, потому что я действующий министр, и я не могу работать на каком-либо округе",- сказал он.

Нищук отметил, что если это будет возможно, он готов снова занять должность министра или председателя комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности.

"В следующие 10-12 дней, я думаю, будет лично для меня какая-то ясность",- добавил он.

При этом Нищук сказал, что у него пока не было контактов с командой Президента Владимира Зеленской, поскольку, по его словам, на данный момент идут глобальные политические процессы, и им "пока не до культуры".

Министр отметил, что ему будет жаль, если все достижения Министерства культуры при его каденции пойдут насмарку.

Как сообщали Українськi Новини, Нищук получил в два раза меньше денег в марте, чем его госсекретарь.

Также Нищук заработал в январе в два раза меньше, чем его госсекретарь.

Нищук задекларировал 563,9 тыс. гривен доходов за 2016 год, а за 2017 год - 806,8 тыс. гривен.

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