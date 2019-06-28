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28 червня 2019, пʼятниця, 14:50 7
Верховна Рада і партії 2019-06-28T14:53:58+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" зобов'язала своїх кандидатів ходити в Раду, голосувати як скажуть і скласти мандат за порушення

"Слуга народу" зобов'язала своїх кандидатів ходити в Раду, голосувати як скажуть і скласти мандат за порушення

Слуга народу. Фото: facebook.сом/zesluganarodu
Слуга народу. Фото: facebook.сом/zesluganarodu

У День конституції, 28 червня, було підписано меморандум про відповідальність народного депутата від партії "Слуга народу".

Про це повідомила у себе на сторінці в Facebook глава прес-офісу партії Євгенія Кравчук.

В меморандумі, за її словами, зокрема, передбачено зобов'язання голосувати особисто і добровільно скласти повноваження.

"Процес підписання меморандуму розпочався сьогодні, очікуємо, що його підпишуть всі кандидати від партії "Слуга народу", - повідомила Кравчук.

Меморандум. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzikМеморандум. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Нагадаємо, у "Слузі народу" вивчають ініціативу додавати 20% до рахунку російськомовних клієнтів у ресторанах.

Тим часом, згідно з соцопитуванням рейтинг "Слуги народу" почав падати, а "Голосу" рости.

Партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію.

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