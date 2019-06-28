"Слуга народу" зобов'язала своїх кандидатів ходити в Раду, голосувати як скажуть і скласти мандат за порушення

У День конституції, 28 червня, було підписано меморандум про відповідальність народного депутата від партії "Слуга народу".\r\nПро це повідомила у себе на сторінці в Facebook глава прес-офісу партії Євгенія Кравчук.\r\nВ меморандумі, за її словами, зокрема, передбачено зобов'язання голосувати особисто і добровільно скласти повноваження.\r\n"Процес підписання меморандуму розпочався сьогодні, очікуємо, що його підпишуть всі кандидати від партії "Слуга народу", - повідомила Кравчук.\r\nМеморандум. Фото: facebook.com\/yevheniya.khudzik\r\nНагадаємо, у "Слузі народу" вивчають ініціативу додавати 20% до рахунку російськомовних клієнтів у ресторанах.\r\nТим часом, згідно з соцопитуванням рейтинг "Слуги народу" почав падати, а "Голосу" рости.\r\nПартіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію.