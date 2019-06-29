Після нічних заморозків на вихідних на початку липня до України повернеться спека, - синоптик

Після того, як у Києві температура впала +17 градусів і в деяких областях оголосили штормове попередження, 29 і 30 червня в Україні спека малоймовірна, однак температурний режим буде неоднорідним.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТак, в суботу в Україні протягом дня очікується +18...+23 градуси, у неділю потеплішає до +22...+26 градусів, на Заході до +29 градусів, а на сході і південному сході, в Запоріжжі, наприклад, передбачається +21...+24 градуси.\r\n"В нічні години взагалі згадаємо про ковдри, адже температура повітря знизиться до +9...+14 градусів!", - попередила Діденко.\r\nСиноптик повідомила, що періодичні невеликі дощі можливі, однак опади будуть успішно чергуватися з сонцем, якого також буде достатньо. Сильних злив на вихідних не буде.\r\nУ Києві же уїк-енд очікується комфортним. В суботу +20...+22 градуси, у неділю +23...+25 градусів. В нічні години - свіжо, +11...+14 градусів. Є ймовірність локальних невеликих дощів.\r\nЗа словами Діденко, 1 липня спека знову заскочить в Україну, проте вже 2 липня вона втримається лише на півдні, а в більшості областей послабне.\r\nКарта: Наталя Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у суботу в Україні буде штормити і похолоднішає до +5.\r\nРаніше синоптик також дала прогноз на початок липня.