В субботу в Украине будет штормить и похолодает до +5

После штормового предупреждения, 29 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр, передают Українськi Новини.\r\nНа западе облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +7...+14 градуосв, в Ивано-Франковской области +11...+16 градусов, днем +18...+25 градусов.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +5...+10 градусов, днем +8...+13 градусов.\r\nНа курортах Карпатского региона без осадков.\r\nТемпература в Моршине, Сваляве ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градуса.\r\nВ Трускавце ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +8...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +8...+15 градусов, днем +17...+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +7...+15 градусов, днем +17...+24 градуса, в Днепропетровской области +20...+25 градусов.\r\nНа юге страны переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +11...+17 градусов, днем +22...+28 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с.\r\nТемпература ночью +12...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\n28 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.\r\nСкриншот: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на начало июля.\r\n27 июня ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов.