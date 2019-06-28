В субботу в Украине будет штормить и похолодает до +5

После штормового предупреждения, 29 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр, передают Українськi Новини.

На западе облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +7...+14 градуосв, в Ивано-Франковской области +11...+16 градусов, днем +18...+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5...+10 градусов, днем +8...+13 градусов.

На курортах Карпатского региона без осадков.

Температура в Моршине, Сваляве ночью +9...+11 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Трускавце ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +8...+14 градусов, днем +17...+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +8...+15 градусов, днем +17...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +7...+15 градусов, днем +17...+24 градуса, в Днепропетровской области +20...+25 градусов.

На юге страны переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+17 градусов, днем +22...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +12...+18 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

28 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Скриншот: Укргидрометцентр

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