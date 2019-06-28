У суботу в Україні будуть сильні шквали вітру і похолоднішає до +5

Після штормового попередження, 29 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр, передають Українські Новини.

На заході хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +7...+14 градуосв, в Івано-Франківській області +11...+16 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів.

На курортах Карпатського регіону без опадів.

Температура в Моршині, Сваляві вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +8...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +8...+15 градусів, вдень +17...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +7...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси, у Дніпропетровській області +20...+25 градусів.

На півдні країни мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +12...+18 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

28 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Скріншот: Укргідрометцентр

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