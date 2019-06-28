У суботу в Україні будуть сильні шквали вітру і похолоднішає до +5

Після штормового попередження, 29 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр, передають Українські Новини.\r\nНа заході хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +7...+14 градуосв, в Івано-Франківській області +11...+16 градусів, вдень +18...+25 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +8...+13 градусів.\r\nНа курортах Карпатського регіону без опадів.\r\nТемпература в Моршині, Сваляві вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +8...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +8...+15 градусів, вдень +17...+25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вдень гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +7...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси, у Дніпропетровській області +20...+25 градусів.\r\nНа півдні країни мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература вночі +12...+18 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\n28 червня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.\r\nСкріншот: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спека готує реванш: синоптик дала прогноз на початок липня.\r\n27 червня злива в Києві повалила дерева на Кільцевій дорозі, валила паркани на авто та зривала покрівлю з дахів будинків.