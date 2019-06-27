Военный получил ранение под обстрелом на Донбассе

В то время, как боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской, оккупанты 18 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в четверг, 1 украинский военнослужащий получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг восемнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Опытное, Старогнатовка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Обстрелы велись вблизи хутора Вольный, Золотого-4, Новгородского, Новолуганского, Луганского, Орехово и Светлодарска.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, украинские военные начали отход с позиций около Станицы Луганской.

Тем временем в зоне ООС сепаратисты потеряли двух боевиков в ответ на ранение украинских военных.