Военный получил ранение под обстрелом на Донбассе

В то время, как боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской, оккупанты 18 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в четверг, 1 украинский военнослужащий получили ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг восемнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Опытное, Старогнатовка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nОбстрелы велись вблизи хутора Вольный, Золотого-4, Новгородского, Новолуганского, Луганского, Орехово и Светлодарска.\r\nВ результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.\r\nПотери противника уточняются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, украинские военные начали отход с позиций около Станицы Луганской.\r\nТем временем в зоне ООС сепаратисты потеряли двух боевиков в ответ на ранение украинских военных.