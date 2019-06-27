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27 червня 2019, четвер, 23:00 60
Президент 2019-06-28T00:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, що зробив, щоб Росія не поверталася до ПАРЄ

Зеленський розповів, що зробив, щоб Росія не поверталася до ПАРЄ

Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook
Володимир Зеленський. Скріншот: АП/Facebook

Президент Володимир Зеленський прокоментував звернення до нього народних депутатів з приводу рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення повноважень російській делегації, поцікавившись, що вони зробили для того, щоб цього повернення не відбулося і розповів, що зробив сам.

Про це Зеленський сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Якщо наші шановні депутати звертаються до мене з приводу, що я зробив, то я можу звернутися до них: що вони зробили, щоб цього не сталося?" - спитав Президент.

Зеленський додав, що під час візитів до Брюсселя, Парижа і Берліна зустрічався не тільки з французьким Президентом Еммануелем Макроном і німецьким канцлером Ангелою Меркель, але мав по 7 зустрічей на день, на кожній з яких порушував це питання.

"Повірте мені, кожен з цих людей, з ким я зустрічався, говорив мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ - це майданчик для переговорів". Тобто це рішення було вже давно в кожного прийнято. Я робив усе, що я можу, але все це постфактум", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський заявляв, що підстав для повернення Росії в ПАРЄ немає.

Тим часом делегації семи країн в ПАРЄ оголосили про демарш.

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