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27 червня 2019, четвер, 20:21 3
Силові структури 2019-06-27T20:45:01+03:00
Українські Новини
Військовий отримав поранення під обстрілом на Донбасі

Військовий отримав поранення під обстрілом на Донбасі

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

У той час, як бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській, окупанти 18 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог вісімнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Опитне, Старогнатівка, Мар'їнка, Лебединське, Новотроїцьке.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Обстріли велися поблизу хутора Вільний, Золотого-4, Новгородського, Новолуганського, Луганського, Оріхового і Світлодарська.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, українські військові почали відхід з позицій близько Станиці Луганської.

Тим часом у зоні ООС сепаратисти втратили двох бойовиків у відповідь на поранення українських військових.

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