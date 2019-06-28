Сьогодні відзначається 23 річниця Конституції України: де відсвяткувати

Сьогодні українці відзначають одне з найважливіших державних свят - День Конституції України. І так як погода обіцяла бути не спекотною, Українські Новини підготували список заходів, де можна добре провести час у свято. \r\nІсторія прийняття КонституціїКонституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Депутати Верховної Ради працювали над проектом, залишаючись в сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Були прийняті проекти про державні символи та про державну українську мову. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її сувернітет та територіальну цілісність.\r\nДе святкувати\r\nДень Конституції в парку "Київська Русь"\r\nКоли: 28 червня, з 10:00 до 23:00Де: Парк "Київська Русь", село КопачіВартість: для дорослих - 170 грн, для студентів і пенсіонерів 150 грн; для школярів 60 грн; дошкільнятам - безкоштовно.\r\nПарк "Київська Русь". Фото: parkkyivrus\r\nСвяткова програма розпочнеться з параду княжих прапорів та кінної лави, а продовжиться театралізованими постановками на давньослов'янську тематику та кінно-трюковими виступами. До самого вечора відвідувачі зможуть брати участь у середньовічних дійствах, іграх і забавах.\r\nКульмінацією святкової програми 28 червня буде яскраве шоу зі стрільбою палаючими ядрами з требушету - єдиного в Україні діючого облогового знаряддя.\r\nПікнік на Співочому\r\nКоли: з 28 по 30 червня. Початок об 11.\r\nДе: вул. Лаврська, 33Вартість: 130 грн\r\nФестиваль "Пікнік на Співочому полі". Скріншот\/Facebook\r\nНа Співочому Полі можна буде спробувати страви на грилі та мангалі, авторські напої, а також буде багато фуд-кортів. \r\nЗ ранку будуть конкурси в дитячій зоні, майстер-класи та виступи зіркових гостей на сцені.\r\nCircus Night Market Кураж БазарДе: метро "Виставковий центр", ВДНХ, 19-й павільйон, пр-т Глушкова, 1\r\nВартість: 250-350 грн.\r\nCircus Night Market від "Кураж Базар". Фото: Kyivmaps\r\n28-30 червня можна побачити справжнє циркове шоу від жонглерів, акробатів, силачів, гімнастів та клоунів. Вони підготували багато номерів і фокусів. Планується участь трьох сотень продавців. Також організатори обіцяють реп-батли, літературні вечори, кінопокази і багато іншого. \r\nСвій до Свого по Своє\r\nДе: метро "Контрактова площа", Контрактова площаВартість: вхід безкоштовний\r\n"Свій до Свого по Своє". Фото: Facebook\r\nСімейний фестиваль під відкритим небом на Контрактовій площі. \r\nОрганізатори обіцяють святковий концерт за участі зірок, розваги для дітей та дорослих, багато безкоштовних майстер-класів і лекцій, ярмарок та подарунки. \r\nNALIVKA Craft Beverage FestivalДе: метро "Виставковий центр", ВДНХ, пр-т Глушкова, 1Вартість: 80-200 грн, діти до 12 років - безкоштовно\r\nNALIVKA Craft Beverage Festival. Фото: uFest.in.ua\r\n28-30 червня пройде фестиваль-дегустація домашніх напоїв (наливок, настоянок). Головний напій фестивалю - полунична наливка. В рамках фесту відбудеться професіональний конкурс-дегустація "Independent Craft".\r\nВ програмі будуть: лекції, майстер-класи, розваги для дорослих та дітей.\r\nРаніше Українські Новини повідомили про міську програму на День Конституції, а також підготували історію Конституції України.\r\nТим часом синоптик розповіла, що на День Конституції спекотно буде тільки на півдні.\r\n \r\n