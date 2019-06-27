Санкції проти Росії продовжили до 2020

Європейський Союз продовжив санкції, спрямовані на окремі економічні галузі Росії, до 31 січня 2020 року.

Про це йдеться в прес-релізі Ради ЄС, передають Українські Новини.

"27 червня 2019 року Рада продовжила економічні санкції проти певних секторів російської економіки до 31 січня 2020 року", - написано в ньому.

Зазначається, що продовження санкцій пов'язано з невиконанням "мінських домовленостей".

Рада також закликала до термінового поновлення переговорів з метою здійснення "мінських домовленостей" і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами.

У цьому контексті лідери ЄС одноголосно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії.

Ці заходи спрямовано на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного призначення.

Спочатку санкції було запроваджено 31 липня 2014 року на 1 рік у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, і посилилися у вересні 2014 року.

Санкції містять: обмеження доступу до первинного і вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, що мають частку в більшості російських компаній, і їхніх підконтрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній; запровадження заборони на експорт та імпорт зброї; встановлення заборони на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих військових споживачів у Росії; обмеження доступу Росії до деяких особливо важливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

На додаток до цих економічних санкцій ЄС також запровадив цільові індивідуальні обмежувальні заходи, а саме заборону на видачу віз і заморожування активів, зараз проти 170 осіб і 44 суб'єктів до 15 вересня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, регламентний комітет ПАРЄ направив питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд до "Венеціанської комісії".

Раніше Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Тим часом був оприлюднений список країн, проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.