Санкції проти Росії продовжили до 2020

Європейський Союз продовжив санкції, спрямовані на окремі економічні галузі Росії, до 31 січня 2020 року.\r\nПро це йдеться в прес-релізі Ради ЄС, передають Українські Новини.\r\n"27 червня 2019 року Рада продовжила економічні санкції проти певних секторів російської економіки до 31 січня 2020 року", - написано в ньому.\r\nЗазначається, що продовження санкцій пов'язано з невиконанням "мінських домовленостей".\r\nРада також закликала до термінового поновлення переговорів з метою здійснення "мінських домовленостей" і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами.\r\nУ цьому контексті лідери ЄС одноголосно погодилися зберегти економічні санкції проти Росії.\r\nЦі заходи спрямовано на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного призначення.\r\nСпочатку санкції було запроваджено 31 липня 2014 року на 1 рік у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, і посилилися у вересні 2014 року.\r\nСанкції містять: обмеження доступу до первинного і вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, що мають частку в більшості російських компаній, і їхніх підконтрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній; запровадження заборони на експорт та імпорт зброї; встановлення заборони на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих військових споживачів у Росії; обмеження доступу Росії до деяких особливо важливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.\r\nНа додаток до цих економічних санкцій ЄС також запровадив цільові індивідуальні обмежувальні заходи, а саме заборону на видачу віз і заморожування активів, зараз проти 170 осіб і 44 суб'єктів до 15 вересня 2019 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, регламентний комітет ПАРЄ направив питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд до "Венеціанської комісії".\r\nРаніше Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.\r\nТим часом був оприлюднений список країн, проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.