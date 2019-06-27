Майбутній голова Львівської ОДА Мальський заробляє мільйони і користується консульським Mercedes

Кандидат на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації, адвокат Маркіян Мальський задекларував 4,3 млн гривень доходів і користування службовим автомобілем Mercedes консульства Австрії у Львові за 2018 рік.\r\nПро це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.\r\nМальський - консул Австрії у Львові.\r\n\r\nОсновний його дохід - 3 843 726 гривень - це дохід від підприємницької діяльності.\r\nДохід його дружини склав 4,6 млн гривень доходів, з яких основна сума - дохід від підприємництва.\r\nУ спільній власності у них є дві квартири у Львові.\r\nУ дружини - земельна ділянка у Львівській області та 25% квартири у Львові.\r\nМальський особисто володіє ще трьома квартирами у Львові та 20% квартири батьків.\r\nУ нього є автомобіль Audi Q7, куплений в 2018 році за 384 тис. гривень, та право користування службовим автомобілем Mercedes консульства Австрії у Львові.\r\nСім'я володіє облігаціями підприємства "Провесінь Агроінвест" номінальною вартістю 3 764 595 гривень, окремо Андріана Мальська - облігаціями ще на 128 820 гривень.\r\nНа банківський рахунках вони зберігають 1,7 млн гривень, готівкою у майбутнього губернатора 56 тис. доларів, 32 тис. євро і 43 тис. польських злотих, у дружини - 33 тис. доларів.\r\nМальський зазначив членство в ряді громадських адвокатських об'єднань.\r\nПрезидент Володимир Зеленський обрав кандидатуру Мальського через Facebook, порадившись з користувачами.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перед засіданням уряду 26 червня віце-прем'єр Павло Розенко оприлюднив перелік претендентів на 8 голів ОДА. Серед них - Маркіян Мальський.\r\nВсі кандидатури були схвалені в закритому режимі незважаючи на те, що деякі члени уряду наполягали на публічному обговоренні.\r\nЗеленський хоче змінити всіх губернаторів.