Майбутній голова Львівської ОДА Мальський заробляє мільйони і користується консульським Mercedes

Кандидат на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації, адвокат Маркіян Мальський задекларував 4,3 млн гривень доходів і користування службовим автомобілем Mercedes консульства Австрії у Львові за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Мальський - консул Австрії у Львові.

Основний його дохід - 3 843 726 гривень - це дохід від підприємницької діяльності.

Дохід його дружини склав 4,6 млн гривень доходів, з яких основна сума - дохід від підприємництва.

У спільній власності у них є дві квартири у Львові.

У дружини - земельна ділянка у Львівській області та 25% квартири у Львові.

Мальський особисто володіє ще трьома квартирами у Львові та 20% квартири батьків.

У нього є автомобіль Audi Q7, куплений в 2018 році за 384 тис. гривень, та право користування службовим автомобілем Mercedes консульства Австрії у Львові.

Сім'я володіє облігаціями підприємства "Провесінь Агроінвест" номінальною вартістю 3 764 595 гривень, окремо Андріана Мальська - облігаціями ще на 128 820 гривень.

На банківський рахунках вони зберігають 1,7 млн гривень, готівкою у майбутнього губернатора 56 тис. доларів, 32 тис. євро і 43 тис. польських злотих, у дружини - 33 тис. доларів.

Мальський зазначив членство в ряді громадських адвокатських об'єднань.

Президент Володимир Зеленський обрав кандидатуру Мальського через Facebook, порадившись з користувачами.

Як повідомляли Українські Новини, перед засіданням уряду 26 червня віце-прем'єр Павло Розенко оприлюднив перелік претендентів на 8 голів ОДА. Серед них - Маркіян Мальський.

Всі кандидатури були схвалені в закритому режимі незважаючи на те, що деякі члени уряду наполягали на публічному обговоренні.

Зеленський хоче змінити всіх губернаторів.